السعودية | مباحثات بين الرياض وموسكو حول بناء مفاعلات كهرذرية في السعودية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:37 مساءً, 16 أبريل 2019 م المناطق - الرياض كشفت “روس آتوم” الروسية عن مفاوضات مع المملكة لبناء محطات كهروذرية بمفاعلات عالية القدرة، وتشييد مفاعلات صغيرة السعة ونقل تكنولوجيا ذرية غير مرتبطة بالطاقة.

وقال مدير الشركة “أليكسي ليخاتشوف” أمام جمع من الصحفيين: “نشارك في إجراءات المناقصة التي أعلنتها الحكومة السعودية لبناء مفاعلات عالية السعة. ونجري محادثات أيضا حول التعاون المحتمل فيما يتعلق بمفاعلات صغيرة السعة وتكنولوجيات ذرية غير متعلقة بالطاقة”.

وجاء تصريح ليخاتشوف في مؤتمر صحفي على هامش منتدى الطاقة الذرية “آتوم إكسبو-2019” في مدينة سوتشي الروسية ، الذي يبحث المشاركون فيه الحالة الراهنة لقطاع الطاقة الذرية وتوجهات تنميته على النطاق العالمي.

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