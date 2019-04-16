شكرا لقرائتكم بالأسماء.. وزارة الحرس الوطني تدعو 34 متقدماً على وظائفها للمراجعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بالأسماء.. وزارة الحرس الوطني تدعو 34 متقدماً على وظائفها للمراجعة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الحرس الوطني عن أسماء 34 مواطناً من المتقدمين على وظائفها المعلن عنها في تاريخ 1440/04/16هـ عبر موقع الوزارة، لمراجعة أي من فروع وزارة الخدمة المدنية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وأوضحت وزارة الحرس الوطني أن ذلك يأتي اعتباراً من يوم الأحد تاريخ 1440/08/16هـ حتى يوم الخميس تاريخ 1440/08/20هـ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم، مصطحبين معهم الوثائق الموضحة أدناه.
الوثائق:
1- الهوية الوطنية مع نسخة منها.
2- أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
3- معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخة من كشف الدرجات بالإضافة إلى مفاتيح المعدل.
ووجهت وزارة الحرس الوطني مجموعة من الملاحظات منها:
– أن المعلنة أسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الإعلان والأفضلية لغير التربويين ثم التربويين، وذلك بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، الاختبار المهني (تقييم1/رجال) لدرجة البكالوريوس، أقدمية التخرج، ثم الرغبات المكانية) بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية.
– أكدت وزارة الحرس الوطني إلى أن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.
الأسماء:
|
الهوية الوطنية
|
الاسم
|
******9409
|
احمد جزاع عاتق الجهني
|
******4787
|
أنس محمد احمد باحبيل
|
******1005
|
بندر ذياب عرعر العنزي
|
******1800
|
تركي ابراهيم عيد حجازي
|
******3752
|
تركي فهد بن شعيب سلامه
|
******7284
|
حسام غازي احمد المحمدي
|
******2686
|
حمد عبدالله بن حمد الفرج
|
******4644
|
خالد ابوطالب عبدالله قيسي
|
******3018
|
خالد حسن احمد الزهراني
|
******5653
|
خالد شمروخ بن صنيتان الحربي
|
******3422
|
خالد عبدالعزيز عبدالله العتيبي
|
******8814
|
سلطان أحمد بن عيسى عسيري
|
******2250
|
سلطان عبدالله عبدالرؤوف خوجه
|
******6698
|
صالح هزاع صالح الفهيقي
|
******7838
|
طارق صالح عبدالله الموينع
|
******4346
|
عامر محمد عبدالله كردى
|
******0117
|
عبدالرحمن جابر هادي جعفري
|
******6725
|
عبدالعزيز محمد هليل المالكي
|
******6739
|
عبدالقادر ابن محمد ابن رجاء الزنبقي
|
******9537
|
عبدالله سعد عبدالله الزبيدي
|
******4941
|
عبدالله عبدالرازق دخيل الطلحي
|
******2582
|
عبدالله محمد بن طيب شملان
|
******3445
|
عبدالواسع عبدالله بن عبدالرحمن الرزقي
|
******8832
|
علي حسن بن علي زرد
|
******8492
|
فهد خضر حسين الحارثي
|
******7131
|
فيصل محمد خالد الشمري
|
******6771
|
محمد خالد عبده اليماني
|
******2173
|
محمد عواض مقبول العتيبي
|
******3177
|
محمد عوض تركي التركي
|
******6296
|
محمد يوسف حسين الحربي
|
******8010
|
مشعل مرشد راشد المزمومي
|
******5330
|
نادر انور بن سالم الهاشمي الامير
|
******8885
|
نواف صالح عبدالله الطياش
|
******9672
|
نواف طلال احمد حكمي
وأشارت وزارة الحرس الوطني إلى أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. وزارة الحرس الوطني تدعو 34 متقدماً على وظائفها للمراجعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.