بالأسماء.. وزارة الحرس الوطني تدعو 34 متقدماً على وظائفها للمراجعة

2019-04-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن أسماء 34 مواطناً من المتقدمين على وظائفها المعلن عنها في تاريخ 1440/04/16هـ عبر موقع الوزارة، لمراجعة أي من فروع وزارة الخدمة المدنية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وأوضحت وزارة الحرس الوطني أن ذلك يأتي اعتباراً من يوم الأحد تاريخ 1440/08/16هـ حتى يوم الخميس تاريخ 1440/08/20هـ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم، مصطحبين معهم الوثائق الموضحة أدناه.

الوثائق:

1- الهوية الوطنية مع نسخة منها.

2- أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

3- معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخة من كشف الدرجات بالإضافة إلى مفاتيح المعدل.

ووجهت وزارة الحرس الوطني مجموعة من الملاحظات منها:

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– أن المعلنة أسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الإعلان والأفضلية لغير التربويين ثم التربويين، وذلك بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، الاختبار المهني (تقييم1/رجال) لدرجة البكالوريوس، أقدمية التخرج، ثم الرغبات المكانية) بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية.

– أكدت وزارة الحرس الوطني إلى أن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

الأسماء:

الهوية الوطنية الاسم ******9409 احمد جزاع عاتق الجهني ******4787 أنس محمد احمد باحبيل ******1005 بندر ذياب عرعر العنزي ******1800 تركي ابراهيم عيد حجازي ******3752 تركي فهد بن شعيب سلامه ******7284 حسام غازي احمد المحمدي ******2686 حمد عبدالله بن حمد الفرج ******4644 خالد ابوطالب عبدالله قيسي ******3018 خالد حسن احمد الزهراني ******5653 خالد شمروخ بن صنيتان الحربي ******3422 خالد عبدالعزيز عبدالله العتيبي ******8814 سلطان أحمد بن عيسى عسيري ******2250 سلطان عبدالله عبدالرؤوف خوجه ******6698 صالح هزاع صالح الفهيقي ******7838 طارق صالح عبدالله الموينع ******4346 عامر محمد عبدالله كردى ******0117 عبدالرحمن جابر هادي جعفري ******6725 عبدالعزيز محمد هليل المالكي ******6739 عبدالقادر ابن محمد ابن رجاء الزنبقي ******9537 عبدالله سعد عبدالله الزبيدي ******4941 عبدالله عبدالرازق دخيل الطلحي ******2582 عبدالله محمد بن طيب شملان ******3445 عبدالواسع عبدالله بن عبدالرحمن الرزقي ******8832 علي حسن بن علي زرد ******8492 فهد خضر حسين الحارثي ******7131 فيصل محمد خالد الشمري ******6771 محمد خالد عبده اليماني ******2173 محمد عواض مقبول العتيبي ******3177 محمد عوض تركي التركي ******6296 محمد يوسف حسين الحربي ******8010 مشعل مرشد راشد المزمومي ******5330 نادر انور بن سالم الهاشمي الامير ******8885 نواف صالح عبدالله الطياش ******9672 نواف طلال احمد حكمي

وأشارت وزارة الحرس الوطني إلى أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).