الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينعى أم زوجته

2019-04-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعى الأمير عبدالرحمن بن مساعد اليوم الثلاثاء أم زوجته وجدة بناته والدة الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز.

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وقال الأمير في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لا حول ولا قوة إلّا بالله وإنّا لله وإنّا إليه راجعون توفيت أم زوجتي وجدة بناتي عبطا الرشيد والدة الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز”.

غفر الله لها ورحمها وثبتها عند السؤال وأسكنها فسيح جناته وألهمنا الصبر.. قدّر الله وما شاء فعل.