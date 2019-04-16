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2019-04-16 متحف الأحساء للآثار يفتح أبوابه للزوار متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعلن فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، فتح أبواب متحف الأحساء للآثار والتراث الشعبي للزيارة على فترتين بدل من فترة واحدة لستة أيام أسبوعيا. وأوضح مدير الهيئة بالأحساء المهندس عمر بن أحمد الفريدي، أن أوقات العمل بالمتحف يومياً، يبدأ في الفترة الأولى من السابعة والنصف صباحا وحتى الثالثة والنصف، والفترة الثانية من الرابعة عصراً حتى التاسعة ليلاً، مشيرا إلى أن المتحف يستقبل زوراه أيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع يوم الجمعة في الفترة المسائية فقط، فيما يغلق المتحف أبوابه السبت للصيانة.









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