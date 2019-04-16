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أمطار غزيرة على عسير والمدني يناشد الجميع توخي الحذر
متابعات الخليج 365 - عسير
هطلت أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات ومراكز منطقة عسير، شملت محافظات النماص ورجال ألمع ومحايل وتنومة ومتنزهات السودة ومركز بللسمر وعقبة القرون بالشعف .
جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر خلال الأيام القادمة من المكوث والتنزه في بطون الأودية، ومجاري السيول، نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على المنطقة، داعيًا الجميع إلى الاطلاع على الإرشادات التي يجب اتباعها في مثل هذه الحالات، للحفاظ على سلامة الجميع.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (المدينة المنورة ،حائل ،تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية) فيما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق .
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