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نجوم الخليج في حضن الشوك برمضان
متابعات الخليج 365 - الرياض
متابعو روتانا خليجية في رمضان على موعد هذا العام مع الدراما والإثارة، حيث تعرض القناة أحد أكثر الأعمال الخليجية ترقباً هذا الموسم، المسلسل الاجتماعي الكويتي المشوق “حضن الشوك”.
العمل يضم باقة من أهم نجوم الدراما الخليجية ومنهم؛ إبراهيم الحربى وإلهام الفضالة ومحمد العلوى وعبير أحمد وليلى عبد الله وانتصار الشراح ومحمد العجيمي وهدى حمدان وخالد البريكى ونور الغندور وأحمد مساعد وسعود بوشهري ومي البلوشي، وهو من تأليف عبد الله سعد، وإخراج حمد البدري.
وتدور أحداث “حضن الشوك” في قالب اجتماعي مثير ومشوق ومليء بالمفاجآت، حول فتاة طيبة وقنوعة تحب عائلتها، لكنها تمر بعدد من المشاكل وتكتشف بعض الحقائق التي تقلب مجرى حياتها رأساً على عقب، حيث تعرف أن أمها التي ربتها وعاشت معها ليست أمها الحقيقية، حينها تقع في حيرة ما بين ما يختاره العقل والقلب، وتبدأ في البحث عن أمها.
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