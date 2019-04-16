2019-04-16

في مثل هذا اليوم.. سقوط ألمانيا وانسحاب أمريكا من فيتنام

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

شهد العالم العديد من الوقائع التي حدثت في مثل هذا اليوم، والتي أيضًا رسمت ملامح مراحل متعاقبة من التاريخ الحديث على مستوى مناطق مختلفة من العالم.

ويُخلد العالم، اليوم الموافق 16 أبريل، ذكرى العديد من الأحداث التاريخية الضخمة، والتي كانت لها تأثيرها الكبير على حياة الشعوب.

إلغاء العبودية

في مثل هذا اليوم عام 1862، تم إلغاء العبودية من مقاطعة كولومبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن.

عودة لينين

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في مثل هذا اليوم عام 1917، يعود فلاديمير لينين إلى روسيا لبدء الثورة البلشفية.

سقوط ألمانيا

في مثل هذا اليوم عام 1945، استطاعت القوات الأمريكية دخول مدينة نوريمبرغ في ألمانيا، بما يُمهد الطريق لإنهاء الحرب العالمية الثانية.

انسحاب أمريكا من فيتنام

في مثل هذا اليوم عام 1968، أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون، سياسة تضمن انسحاب الولايات المتحدة التدريجي من حرب فيتنام، وذلك عن طريق تدريب وتمويل وتسليح العناصر الموجودة في جنوب البلاد.