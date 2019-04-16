2019-04-16

فيديو.. الوليد بن طلال يفتتح أفخم دار سينما بالشرق الأوسط في الرياض ويوجه رسالة للأمير محمد بن سلمان

متابعات الخليج 365 - الرياض

افتتح الأمير الوليد بن طلال، أمس الاثنين، أفخم دار سينما في الشرق الأوسط، ببرج المملكة بمدينة الرياض، بالشراكة بين شركة المملكة القابضة ومجموعة ماجد الفطيم الإماراتية.

وتضم دار السينما التي افتتحها الأمير الوليد بن طلال، 8 قاعات عرض بمساحات كبيرة، مع إمكانية طلب الطعام داخل صالة العرض.

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وقال الأمير الوليد بن طلال خلال افتتاحه لدار السينما، إن الأمير محمد بن سلمان أخرج المملكة من القرن الثاني عشر وأدخلها إلى القرن العشرين، من خلال الإصلاحات الاجتماعية الكبيرة مثل السماح للنساء بقيادة السيارة، والسماح بدخولهن الملاعب، وافتتاح دور السينما، لتعود السعودية إلى الوضع الطبيعي.

وأشار الأمير الوليد بن طلال إلى أنه سيعمل من خلال شركة “روتانا” على دعم الممثلين والممثلات السعوديين؛ للمشاركة والمساهمة في تقديم صناعة سينمائية، ستكون رافدًا أساسياً في زيادة الدخل القومي للمملكة.