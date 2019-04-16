أمام خادم الحرمين الشريفين ..السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول يؤدون القسم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الصديقة.

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فقد أدى القسم كل من صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز السفيرة المعينة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز السفير المعين لدى جمهورية النمسا، والسفير المعين لدى جمهورية الكاميرون عبدالإله بن محمد الشعيبي ، والسفير المعين لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف، قائلين (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي ، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة ، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

بعد ذلك تشرف السفراء الذين أدوا القسم وكل من الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز السفير المعين لدى المملكة المتحدة، والسفير المعين لدى جمهورية إندونيسيا عصام بن أحمد الثقفي، والسفير المعين لدى جمهورية جورجيا عبدالله بن حجاج المطيري، بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته.

حضر أداء القسم، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم .