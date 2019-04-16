خطة مستقبلية لتعميم مبادرة الفيصل على كل الجامعات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تفوقت كليتي الطب وطب الأسنان على باقي كليات جامعة أم القرى، بعد تتويج طالبتين بالمركزين الأول والثاني في مسابقة قدوة الجامعة، وحققت الطالبة إهداء عبدالكريم تركستاني لقب قدوة الجامعة في موسمه الثالث، والتي تعتبر إحدى مبادرات كيف نكون قدوة والتي اطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على مستوى منطقة مكة المكرمة.

وتسلمت الطالبة إهداء درع ذهبي وجائزة مالية قدرها 20 ألف ريال، بينما ذهب المركز الثاني إلى منار عبدالدايم حسن مشاط من كلية الطب، ونالت مبلغ 15 ألف ريال والدرع الفضي، وحققت مودة عبدالعزيز حامد الناصري المرتبة الثالثة ومبلغ 10 الآف ريال والدرع البرونزي.

وعبرت الطالبة إهداء عن سعادتها بتحقيق المرتبة الأولى بالمسابقة، وقالت:" عملت على النجاح في المعايير الثلاثة المحددة من لجنة التحكيم في جائزة القدوة وهي الإنجاز التجاري والجامعة والمجتمع وتطوير الذات، وعملت على الكثير من الأعمال التطوعية داخل مكة المكرمة وخاصة في الحرم المكي، والأبحاث العلمية، بالإضافة إلى سعيي للتعلم من أخطاء تجربتي الأول والتي فشلت في تحقيق هذا الحلم بعدم الوصول إلى التصفيات النهائية لكليتي، بالتواصل مع صاحبة المركز الثاني في الموسم الماضي والتي كانت إحدى طالبات كلية الاسنان".

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بينما كشفت الطالبة الحاصلة على المركز الثاني منار عبدالدايم حسن مشاط إلى أن فرحتها كانت كبيرة بتحقيق هذا المركز الثاني، وقالت:" لم اكن أتوقع أن أكون إحدى الفائزات بمسابقة القدوة، خاصة أنني جهزت للمرحلة الأولى وكان لدي اختبار طب الاسرة، وكان هذا من التحديات التي واجهتني، ولكني والحمد لله حققت المرتبة الثانية".

وأشارت الطالبة مودة الناصري إلى أن تحقيقها للمركز الثالثة في مسابقة القدوة جاء بعد أن أصابها مرض السكري، ولكنها سعت للتقلب عليه من خلال تحقيق الإنجازات على مستوى الجامعة.

وكشفت وكيلة عمادة شؤون الطلاب لانشطة والتدريب الطلابي الدكتورة خلود محمد أبو النجا، أن الخطة المستقبلية لمسابقة القدوة تتمثل في تحويلها لتكون على مستوى الجامعات السعودية واختيار قدوة من الجامعات كافة، بعد النجاح الذي حققته المسابقة على مستوى جامعة أم القرى على مدار 3 أعوام.

يذكر أن تكريم الطالبات جاء ضمن فقرات ختام الأنشطة الطلابية بحفل الطالبات بجامعة أم القرى بمكة المكرمة حضور ورعاية وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي وعميدة شؤون الدراسات الجامعية الدكتورة هالة العامودي.