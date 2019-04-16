، قبل وصولها مكة.. ضبط وإتلاف 500 كيلو لحوم متعفنة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أمسكتها أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع أمن نقطة الشميسي

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع رجال الأمن في مركز تفتيش الشميسي، 500 كيلو من اللحوم الفاسدة، قبل دخولها العاصمة المقدسة.

وتفصيلًا، أتلفت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية- بالتعاون مع نقطة تفتيش الشميسي على طريق "جدة- مكة"، سيارة مُحمّلة بما يقارب 500 كيلو من اللحوم المتعفنة.

وتمّت مصادرة اللحوم المتعفنة بعد ضبطها، قبل تسويقها ودخولها مكة المكرمة.