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ضبطت أمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع رجال الأمن في مركز تفتيش الشميسي، 500 كيلو من اللحوم الفاسدة، قبل دخولها العاصمة المقدسة.
وتفصيلًا، أتلفت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية- بالتعاون مع نقطة تفتيش الشميسي على طريق "جدة- مكة"، سيارة مُحمّلة بما يقارب 500 كيلو من اللحوم المتعفنة.
وتمّت مصادرة اللحوم المتعفنة بعد ضبطها، قبل تسويقها ودخولها مكة المكرمة.
قبل وصولها مكة.. ضبط وإتلاف 500 كيلو لحوم متعفنةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-04-16
ضبطت أمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع رجال الأمن في مركز تفتيش الشميسي، 500 كيلو من اللحوم الفاسدة، قبل دخولها العاصمة المقدسة.
وتفصيلًا، أتلفت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية- بالتعاون مع نقطة تفتيش الشميسي على طريق "جدة- مكة"، سيارة مُحمّلة بما يقارب 500 كيلو من اللحوم المتعفنة.
وتمّت مصادرة اللحوم المتعفنة بعد ضبطها، قبل تسويقها ودخولها مكة المكرمة.
16 إبريل 2019 - 11 شعبان 1440
12:32 PM
أمسكتها أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع أمن نقطة الشميسي
ضبطت أمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع رجال الأمن في مركز تفتيش الشميسي، 500 كيلو من اللحوم الفاسدة، قبل دخولها العاصمة المقدسة.
وتفصيلًا، أتلفت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية- بالتعاون مع نقطة تفتيش الشميسي على طريق "جدة- مكة"، سيارة مُحمّلة بما يقارب 500 كيلو من اللحوم المتعفنة.
وتمّت مصادرة اللحوم المتعفنة بعد ضبطها، قبل تسويقها ودخولها مكة المكرمة.
، قبل وصولها مكة.. ضبط وإتلاف 500 كيلو لحوم متعفنة ،
المصدر : الخليج 365
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