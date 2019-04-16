، غداً .. السعوديون يتسلّمون 11 جائزة في مجال الإعلام السياحي ،

محمد بن مسعود - الدمام - خالد الشاماني من "الخليج 365" فاز بأفضل تقرير صحفي سياحي

يشهد هذا الأسبوع توافد عددٍ من الإعلاميين السعوديين وشخصيات سعودية وممثلين عن مواقع سعودية، يتقدمهم خالد بطيان العمار؛ الفائز بجائزة سفير السياحة العربية؛ لحضور الحفل الكبير الذي يقيمه المركز العربي للإعلام السياحي، بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية، للفائزين بجوائز الأوسكار العربي السياحي.

وقال الأمين العام للمركز العربي للإعلام السياحي خالد آل دغيم: عقب إعلان أسماء الفائزين بجوائز أوسكار الإعلام السياحي في دورتها "11"، على هامش معرض برلين للسياحة "ITB" بألمانيا الشهر الماضي، بحضور الدكتور طالب الرفاعي؛ الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الأسبق، والدكتور سعيد البطوطي؛ من منظمة السياحة العالمية ورئيس مجلس السياحة الألماني، وزير السياحة التونسي روني طرابلسي؛ ووزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان؛ ووزير السياحة المصري السابق الدكتور هشام زعزوع؛ وممثل وزير السياحة العُماني، وممثلي وسائل الإعلام العالمية والعربية؛ تقدمت دول عربية لاستضافة حفل التكريم وقد اُختيرت مصر التي أعدت حفلاً كبيراً لتكريم الفائزين وبرنامجاً يشمل زيارة معالم مصر وورش عمل ودورات متخصصة في الإعلام السياحي.

وأضاف "آل دغيم"؛ أن السعودية حصدت إحدى عشرة جائزة متميزة متصدرةً بذلك الدول العربية، إضافة إلى جائزة سفير السياحة العربية، حيث فاز حسن خميس دماس؛ بجائزة أفضل مدير علاقات عامة في القطاع السياحي العربي من التعاون الدولي بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وفازت وكالة نادي المسافر بأفضل وكالة سفر وسياحة عربية، كما حصل الصحفي خالد الشاماني؛ من صحيفة "الخليج 365"، على أفضل تقرير صحفي سياحي، ونال فائز محمد المالكي؛ بجائزة أفضل فكرة لبرنامج سياحي.

وأردف: فاز المصوّر محمد فالح البجادي؛ بجائزة أفضل لقطة سياحة مصوّرة عن عروض الصوت والضوء بأبها، ومناصفة معه حصل المصوّر عبدالمجيد صالح البلوي؛ على الجائزة نفسها عن لقطة "شتاء طنطورة"، فيما كانت جائزة أفضل حساب سياحي عربي على منصة الإنستجرام "السائح السعودي" لمحمد العوض؛ ونال الرحّال مشعل بن ماجد القحطاني؛ جائزة التميز الخاص لأفضل محتوى سياحي عبر سناب شات "مسنتر في أوروبا"، وفاز حمود القويفل؛ بجائزة التحكيم الخاصة، كما فازت وكالة سما المسافر كذلك بجائزة التحكيم الخاصة.

واستطرد "آل دغيم"؛ أن جوائز أوسكار الإعلام السياحي امتدت إلى مستوى الوطن العربي حيث نالت شخصية التراث العربي الشيخة مي آل خليفة؛ رئيس هيئة الثقافة والآثار بمملكة البحرين، وجائزة شخصية العام السياحية إلى الدكتور محمد عزت؛ من مصر، وجائزة القيادة العربية الأولى للهيئات السياحية العربية حصل عليها شكري شراد؛ من وزارة السياحة في تونس.

وقال: جوائز الإعلام السياحي المتخصص جاءت كأفضل تحقيق صحفي سياحي "سياحة الترفيه بالإمارات" للصحفي رامي قناوي؛ من صحيفة "البيان" الإماراتية، وأفضل حوار صحفي سياحي "أولويات التطوير وفق الخطط" للصحفي حمود المحرزي؛ من جريدة عُمان بسلطنة عُمان، وأفضل تحقيق صحفي سياحي "المزاحيط الأثرية بالرستاق" للصحفية منى الخروصية؛ سلطنة عُمان، وأفضل مقال صحفي سياحي "البيت الغربي قصة تاريخ" للصحفي طالب المقبالي من صحيفة "الرؤية" بسلطنة عُمان مناصفة مع مقال "السياحة الدينية" للكاتب الأب رفعت ميشيل؛ من المملكة الأردنية الهاشمية.

وأضاف: جاء أفضل تقديم إذاعي لبرنامج سياحي عربي للمذيع عمر عسران؛ إذاعة صوت العرب من مصر، مناصفة مع المذيعة أمل الجهوري؛ من سلطنة عُمان، وجائزة أفضل برنامج سياحي كانت من نصيب حاتم بلحوش؛ من تونس عن برنامج "زينة البلدان"، وجائزة أفضل إخراج للبرامج التلفزيونية السياحية عن برنامج "أرض السمر" للمخرج سيف الدين حسن؛ من السودان، وجائزة أفضل فيلم تسجيلي "الاستشفاء البيئي"، كما فازت الإعلامية حنان أحمد عبدالرحمن؛ من مصر مناصفة مع الإعلامية بشرى نيروخ؛ من الأردن عن برنامج "العقبة وجهة السياحة العالمية"، وفازت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي بجائزة أفضل موقع إلكتروني للهيئات".

وأشار "آل دغيم"؛ إلى أنه فيما يتعلق بنتائج الفائزين بجوائز الإعلام السياحي التواصلي "السوشيال ميديا"، فقد ذهبت جائزة أفضل محتوى سياحي على موقع سناب شات للمصور يوسف خالد الراشد؛ من دولة الكويت، كما حصل موقع "جودوبا" من سلطنة عُمان على جائزة أفضل موقع إلكتروني عربي، وفازت حملة "جو تو موروكو" التي نظّمتها وزارة السياحة بالمملكة المغربية بجائزة أفضل حملة ترويجية سياحية عربية".

وتابع "آل دغيم": أفضل محتوى سياحي عربي على منصة اليوتيوب "ابن فطوطة"، من دولة الكويت كانت لعادل نصار العدواني؛ مناصفة مع "السياحة المستدامة" سعود الدرمكي؛ من الإمارات، وجاء أفضل فندق عربي ملائم للأسرة العربية روتانا صلالة.

وقال: أما نتائج الفائزين المميزين بجوائز لجنة التحكيم الخاصة فجاءت جائزة القلم الذهبي للتميز الصحفي في المجال السياحي لمحمد السيفي؛ بوكالة الأنباء العُمانية، وجائزة التميز الصحفي في كتابة التقارير السياحية "بابل حاضرة الدنيا" للصحفي سامي الجابري؛ من العراق.

وأضاف: جائزة لجنة التحكيم جاءت للكاتبة وفاء صبيح؛ من الأردن، كما نال محمد يوسف؛ من مصر جائزة لجنة التحكيم الخاصة "الإبداع التسويقي"، وحصلت ريم الشافعي؛ من مصر على جائزة لجنة التحكيم الخاصة للتقديم التلفزيوني، وجائزة لجنة التحكيم للقيادات الفندقية للسيد محمد مصطفى؛ من فندق الريتزكارلتون من أبوظبي.

وأردف: جوائز الإعلام السياحي العربي تعد مثالاً لتكريم المبدعين في مجال الإعلام السياحي والتراثي، وصوّت لها هذا العام أكثر من ثلاثة ملايين مصوّت شاركوا في اختيار الفائزين عبر التصويت الإلكتروني لاختيار مرشحهم من بين ما يقرب من 178 شخصية تنافسوا فيما بينهم؛ ليمثلوا 15 دولة عربية لحصد جوائز الإعلام السياحي العربي التي تعد الأهم على مستوى الشرق الأوسط.

واختتم "آل دغيم"؛ حديثه بتهنئة السعوديين بهذا الإنجاز الذي يأتي وفق "رؤية 2030" ويضاف إلى الإنجازات المتوالية التي يشهدها وطننا الغالي في ظل القيادة الرشيدة.