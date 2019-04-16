شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يزف 1314 خريجا بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبحضور وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، احتفلت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل مساء أمس الأول بتخريج الدفعة الأربعين من خريجيها والبالغ عددهم 1314 خريجا، بحضور مدير الجامعة د. عبدالله الربيش، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وضيوف الجامعة، وأولياء الأمور من الرجال والسيدات في حفل بهيج أقيم في الاستاد الرياضي بالمدينة الجامعية.

وقال د. الربيش في كلمته: إن تشريفكم هذا المساء يا صاحب السمو لحفل تخريج أبنائكم يأتي استمرارا لما درجتم عليه في مثل هذا الوقت من كل عام في مشاركتكم لأبنائكم فرحتهم، وهي مشاركة لطالما حظيت بها الجامعة في جميع مناسباتها وفعالياتها، وتجسيدا لما تولونه من اهتمام ورعاية لشباب الوطن، فالتعليم أحد الأسس الراسخة التي قام عليها هذا الكيان الشامخ، وتولته بالعناية والرعاية والدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- لتشهد مسيرته المباركة إنجازات متلاحقة وعلى كافة الأصعدة والتعبير بصدق عن مدى ما يوليه -يحفظه الله- من رعاية واهتمام ببناء الإنسان السعودي بوصفه هدف الرؤية ووسيلتها التي يشكل التعليم جوهرها ومرتكزها، فكان لتوجيهاته ودعمه اللامحدود -يحفظه الله- الدور الكبير في بلوغ مؤسسات التعليم العالي المكانة المتميزة.

وخاطب الآباء والأمهات وقال: «نشارككم اليوم بقلب المحب فرحة تخرج أبنائكم، ولحظة اليقظة من حلم رسمتموه لهم إلى واقع جميل ومستقبل واعد، حصاد ترجم ملامح غرس أينعت ثماره، فهنيئا لكم هذه اللحظات، وحري بنا جميعا أن نعيشها فخرا وعزا ورفعة، نبارك لكم هذا الإنجاز ونشكر لكم إتاحة هذه الفرصة للجامعة المساهمة في إعداد أبنائكم لما وصلوا إليه».

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كما خاطب أعضاء هيئة التدريس فقال: «لكل رحلة ربانها وقائدها، واليوم ترسو بأبنائكم في مرفأ التخرج والنجاح بعد رحلة زخرت بشتى صنوف العلم والمهارات كنتم خير قائد لها، نِلتم شرف التعليم والتوجيه، وصنعتم جيلا يباهي بما يحمل من علم، فالفضل لما نشهده اليوم لله أولا ثم لكم، لكم منا ومن أبنائكم الطلاب جميل الشكر والتقدير وعرفان يتجدد على مر السنين».

كما وجه كلمة للخريجين قال فيها: « مهما اجتهدنا في نظم الأحرف تعبيرا عن الفرحة بهذا اليوم فلن نوفيه حقه، وما تحمله أنفسنا وأنفسكم من فيض المشاعر عصي علينا أن نترجمه في أسطر وعبارات، فاليوم خلاصة سنين مضت بأحداثها وأحلامها، وأعوام مرت بنجاحاتها وصعابها، لكنها بضع كلمات من أبٍ صحبكم المسير، وترقب بشغف صعودكم للقمة، واليوم بفضل الله يفتخر بكم ويحتفي بتخرجكم».

بعد ذلك أدى الطلاب قسم الأطباء تلاه عليهم عميد كلية طب الأسنان د. فهد الحربي، ثم قدم د. عبدالله آل مريح أعداد الخريجين والبالغ عددهم 1314 خريجا من الطلاب والطالبات 5153 خريجة على النحو التالي: بلغ عدد خريجي كلية العلوم الطبية التطبيقية من الطلاب 123 طالبا و134 طالبة، وكلية الصيدلة 37 طالبا و52 طالبة، وكلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية 21 طالبا و29 طالبة، وكلية الطب 105 طلاب و126 طالبة، وكلية طب الأسنان 42 طالبا و40 طالبة، وكلية التمريض 60 طالبا و97 طالبة، وكلية الهندسة 60 طالبا و37 طالبة، وكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع 304 طلاب و479 طالبة، وكلية إدارة الأعمال 76 طالبا و217 طالبة، وكلية العمارة والتخطيط 158 طالبا، و73 طالبة من كلية التصاميم، وكلية المجتمع بالقطيف 84 طالبة، وكلية الآداب 1452 طالبة، وكلية التربية بالدمام 94 طالبا و327 طالبة، وكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات 32 طالبا و153 طالبة، وكلية العلوم 460 طالبة، وكلية المجتمع بالدمام 19 طالبا و348 طالبة، وكلية التربية بالجبيل 638 طالبة، أما طلاب الدراسات العليا فبلغ عددهم 183 طالبا و407 طالبات ليبلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات الخريجين 6467 للعام 2019م/‏1440، وفي ختام الحفل قدم د. الربيش درع الجامعة لسموه تقديرا له.