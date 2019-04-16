شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة لتحويل مدن حاضرة الدمام إلى «صديقة لذوي الإعاقة» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن إعداد دراسة متكاملة لإعداد الدراسات والتصاميم والأدلة الهندسية لتطبيق معايير الوصول الشامل بمدن حاضرة الدمام لتصبح مدنا صديقة لذوي الإعاقة، بهدف تمكينهم من المشاركة بشكل كامل في المجتمع، وباستقلالية تامة من خلال الوصول، اعتمادا على أنفسهم، إلى كافة الأماكن والأنشطة بشكل يسير يكفل المساواة مع الأسوياء من المجتمع، وتذليل العقبات التي تقيدهم وتحد من إنتاجيتهم واستقلالهم في المجتمع تنفيذا للمرسوم الملكي الذي ينص على وجوب تأمين حركة تنقل سهلة للمعوقين، وذلك من خلال الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعوقين الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير أنه تم إجراء دراسة استطلاعية مسحية لمدن حاضرة الدمام وأوضاع ذوي الإعاقة ومتطلباتهم وأولوياتهم، واستنادا على ذلك وعلى معايير وأدلة مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة والتجارب العالمية ذات الصلة، تم إعداد 11 دليلا لاشتراطات ومعايير الوصول الشامل للمنشآت والمرافق المختلفة، توضح الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في المنشآت والمرافق، لتكون مهيأة للجميع وتسهل الوصول الشامل لكافة مكوناتها بلا عوائق، ووفقا لتلك الاشتراطات تم إعداد التصميمات التفصيلية للوصول الشامل لخمسة مواقع بالحاضرة، وفي المرحلة الأخيرة من الدراسة تم إعداد المخطط الاستراتيجي للوصول الشامل بحاضرة الدمام.

وأشار الجبير إلى أن المخطط الاستراتيجي يهدف إلى أن تصبح مدن الحاضرة، بكل منشآتها ومرافقها، صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة، خلال مدة زمنية محددة، ومن خلال التعاون المثمر وتضافر الجهود بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي لتطوير منشآت ومرافق حاضرة الدمام، من خلال معالجة الوضع القائم للمنشآت والمرافق بالتعاون مع القطاع الخاص، لتتوافق مع اشتراطات ومعايير الوصولية بصورة متوازية ومتزامنة، من أجل تحقيق التكامل مع شبكة النقل العام والمخطط العمراني المحلي ومتغيرات التخطيط الحضري والأولويات، وتطبيق معايير الوصولية في مشاريع التنمية المستقبلية ترخيصا وتنفيذا، وإنشاء وحدة للوصول الشامل مهامها متابعة تنفيذ أهداف ومخرجات الدراسة.

وذكر الجبير أنه يتم حاليا العمل على تنفيذ مخرجات الدراسة من خلال إنشاء وحدة للوصول الشامل ضمن الإدارات التخطيطية والتصميمية والتنفيذية، فيما يجري العمل على مراعاة تطبيق معايير الوصولية قدر الإمكان في أعمال الصيانة وإعادة تأهيل المرافق العامة للبيئة العمرانية، والعمل على تطبيق معايير الوصولية في المشاريع الجديدة، سواء التي في مرحلة الدراسة أو التي يجري تنفيذها.

وأكد على أنه تم البدء في إجراءات تنفيذ مخرجات الدراسات والتصاميم للمواقع الخمسة، وذلك ضمن أولويات قائمة مشاريع مبادرة أنسنة المدن لبرنامج مدينتي 2018، الذي أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية البدء في تنفيذ أعماله، وقد قامت أمانة المنطقة الشرقية بإعادة تأهيل وتنفيذ حديقة صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة بمعايير الوصولية تستخدم حاليا وبشكل مستمر لإقامة العديد من الفعاليات والأنشطة لذوي الاحتياجات الخاصة. وشدد على وجود عدد من التوصيات التي من أهمها استمرارية التعاون بين الأجهزة الحكومية والهيئات والأبحاث العلمية لإعداد الدراسات والتصاميم والبحوث والأوراق العلمية وتبادل المعلومات وتبني أفضل الممارسات في مفهوم الوصولية الشامل لفئات شرائح المجتمع ومنهم ذوو الاحتياجات الخاصة، سواء كان تعليميا أو هندسيا أو تقنيا، وكذلك التوسع في المشاركة بالحملات لنشر التوعية للتعريف بوسائل ومعايير الوصول الشامل وأهمية تنفيذها في المواقع والمنشآت العامة والخاصة.