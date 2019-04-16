شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يبحث مستجدات المنطقة مع قائد القيادة المركزية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
كما حضره من الجانب الأمريكي القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل، وملحق الدفاع وكبير العسكريين اللواء هاجلار، وعدد من المسؤولين.
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