شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى القوات المسلحة بجدة ينظم «المؤتمر الأول لصحة الفم والأسنان» والان نبدء بالتفاصيل

نظم مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة أمس، «المؤتمر الأول لصحة الفم والأسنان والثاني للوجه والفكين» ويستمر لمدة ثلاثة أيام بفندق انتركونتيننتال جدة. ويهدف المؤتمر لتعزيز التعاون بين التخصصات المختلفة وتوسيع التنسيق بين القطاعات الصحية لإيجاد أفضل الحلول لعلاج التشوهات الخلقية للوجه والفكين وأمراض الفم مع تسهيل التعاون بين الباحثين في مجال الصحة العامة للأسنان. وأوضح مدير مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة اللواء الدكتور إبراهيم الناصر، أن المؤتمر يمنح الفرصة للمختصين والباحثين لتبادل الخبرات وتوسيع ثقافتهم التخصصية بالاطلاع على المستجدات بهذا المجال، لافتاً إلى أن المؤتمر يسعى لنشر الثقافة الصحية المتكاملة ومعالجة المعوقات التي تعترض هذا التخصص.

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