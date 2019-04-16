شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل «أسبوع الإبداع البلدي» في منطقة تبوك والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة المهندس إبراهيم الغبان، بأن الفعاليات تستمر لمدة خمسة أيام في خمسة مواقع متفرقة في أنحاء مدينة تبوك منها موقع للفعاليات الرئيسة تتضمن منصات لاستقبال الأفكار الإبداعية والحلول المبتكرة، مشيراً إلى أن الفعاليات الرئيسة ستنفذ في تبوك بارك، وتشمل مشاهد تمثيلية ومسابقات وإنشادا وترفيها في إطار أهداف هذا الأسبوع.
وأشار إلى أن منصات استقبال الأفكار الإبداعية ستكون في مبنى الأمانة ومضمار المشاة بطريق الملك فيصل ومنصة في أحد المولات الشهيرة بتبوك ومنصة خامسة بالصالات الرياضية في مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية بتبوك.
ودعا الجميع إلى التفاعل مع أنشطة «أسبوع الإبداع البلدي»، وتقديم حلول مبتكرة وإبداعية لتطوير الخدمات البلدية، حيث سيتم اختيار أفضل الحلول الإبداعية والمبتكرة وتكريم أصحابها في ختام الفعاليات.
وفي ذات السياق، دشنت بلدية محافظة ضباء فعاليات «أسبوع الإبداع البلدي»، بجوار نافورة ضباء بهدف إبراز الأفكار الإبداعية من داخل وخارج القطاع البلدي وإشراك جميع شرائح المجتمع والقطاع الخاص والمتطوعين في تطوير أعمال القطاع البلدي في المحافظة. كما دعت بلدية محافظة حقل المواطنين والسائحين والزائرين للمحافظة للمساهمة في تطوير مدينة حقل بتقديم الأفكار الإبداعية عبر المنصة، التي وضعتها بلدية المحافظة في متنزه الأمير فهد بن سلطان البحري، وحددت وقت المشاركة على مدى خمسة أيام من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساءً، وذلك بمناسبة تفعيل بلدية محافظة حقل لأسبوع الإبداع البلدي، الذي يأتي بالتوافق مع أسبوع الإبداع العالمي لهذا العام.
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