شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوان المراقبة» يستضيف مبادرة «الانتوساي» والان نبدء بالتفاصيل

يستضيف ديوان المراقبة العامة 26 مشاركاً من منسوبي الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول العربية، في إطار ورشة عمل «تقييم تطبيق المعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة 30»، التي تنظمها مبادرة الانتوساي للتنمية (IDI) بالتعاون مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (ارابوساي)، وذلك خلال الفترة من 10- 13 / 8 / 1440هـ الموافق 15- 18 / 4 / 2019م، بمقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض.

وتهدف ورشة العمل لدراسة التغيرات، التي استُحدثت في المعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة «30» وطرق تطبيقها وتقييمها ومتابعتها، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل الرقابي بين منسوبي تلك الأجهزة الأعضاء بالمنظمة العربية.