الارشيف / اخبار السعوديه

«ديوان المراقبة» يستضيف مبادرة «الانتوساي»

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوان المراقبة» يستضيف مبادرة «الانتوساي» والان نبدء بالتفاصيل

يستضيف ديوان المراقبة العامة 26 مشاركاً من منسوبي الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول العربية، في إطار ورشة عمل «تقييم تطبيق المعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة 30»، التي تنظمها مبادرة الانتوساي للتنمية (IDI) بالتعاون مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (ارابوساي)، وذلك خلال الفترة من 10- 13 / 8 / 1440هـ الموافق 15- 18 / 4 / 2019م، بمقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض.

وتهدف ورشة العمل لدراسة التغيرات، التي استُحدثت في المعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة «30» وطرق تطبيقها وتقييمها ومتابعتها، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل الرقابي بين منسوبي تلك الأجهزة الأعضاء بالمنظمة العربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «ديوان المراقبة» يستضيف مبادرة «الانتوساي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا