شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوان المراقبة» يستضيف مبادرة «الانتوساي» والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف ورشة العمل لدراسة التغيرات، التي استُحدثت في المعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة «30» وطرق تطبيقها وتقييمها ومتابعتها، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل الرقابي بين منسوبي تلك الأجهزة الأعضاء بالمنظمة العربية.
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