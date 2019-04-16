شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ «كويتي وهندي» تعطل قاربهما في المياه الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل
وعلى الفور، تم تمرير البلاغ لقيادة حرس الحدود بقطاع الخفجي، وتكليف الدوريات البحرية وفرق البحث والإنقاذ بعمليات البحث، وتم العثور على القارب المتعطل بالمياه الإقليمية السعودية وعلى متنه جميع البحارة، وهم بصحة جيدة، وجرى سحب القارب وتسليمه لخفر السواحل الكويتي.
وأهاب المتحدث الرسمي لحرس الحدود بجميع مرتادي البحر باتباع إجراءات السلامة، والتأكد من جاهزية القوارب البحرية وقدرتها على الإبحار، وإجراء الصيانة الدورية لها، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.
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