شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ «كويتي وهندي» تعطل قاربهما في المياه الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع الخفجي بالمنطقة الشرقية، أمس الاثنين، من إنقاذ مواطن كويتي وآخر هندي الجنسية تعطل قاربهما بعرض البحر. وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني أنه ورد بلاغ من عمليات خفر السواحل الكويتي لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام، يفيد بتلقيهم اتصالاً هاتفيا من مواطن كويتي تعرض قاربه لعطل بالبحر أثناء توجهه من جزيرة أم المردام الكويتية باتجاه مملكة البحرين، ويطلب المساعدة وقد انقطع الاتصال به.

وعلى الفور، تم تمرير البلاغ لقيادة حرس الحدود بقطاع الخفجي، وتكليف الدوريات البحرية وفرق البحث والإنقاذ بعمليات البحث، وتم العثور على القارب المتعطل بالمياه الإقليمية السعودية وعلى متنه جميع البحارة، وهم بصحة جيدة، وجرى سحب القارب وتسليمه لخفر السواحل الكويتي.

وأهاب المتحدث الرسمي لحرس الحدود بجميع مرتادي البحر باتباع إجراءات السلامة، والتأكد من جاهزية القوارب البحرية وقدرتها على الإبحار، وإجراء الصيانة الدورية لها، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.