شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الباكستاني يستقبل إمام المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية أمس في القصر الرئاسي بإسلام آباد، إمام المسجد الحرام الدكتور عبدالله الجهني في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى باكستان.

ورحب الرئيس علوي في مستهل اللقاء بإمام المسجد الحرام ووفد المملكة الذي شارك في مؤتمر «رسالة الإسلام» برئاسة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله الصامل.

وقال: إن باكستان تولي اهتمامًا كبيرًا لعلاقاتها مع المملكة، موضحًا أنها علاقات أخوية تستند على قواسم دينية وثقافية مشتركة، وتتسم بتوافق الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية، فضلا عن وجود رغبة مشتركة لدى البلدين إزاء معالجة التحديات التي تواجهها الأمة الإسلامية.

وثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في العناية بالحرمين الشريفين والخدمات الممتازة التي تقدمها للحجاج والمعتمرين كل عام، وبالدور الإيجابي الذي تؤديه المملكة في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي ودعم القضايا التي تهم العالم الإسلامي.

وأعرب عن شكره وتقديره للمملكة على وقوفها مع باكستان وشعبها في كل المحن والأوقات الصعبة، لا سيما الدعم الاقتصادي الأخير الذي قدمته المملكة لدعم الاقتصاد الباكستاني. كما أعرب عن تمنياته الطيبة باسم حكومة باكستان وشعبها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ وشعب المملكة. من جانبه، شكر الشيخ عبدالله الجهني الرئيس عارف علوي على مشاعره الطيبة تجاه قيادة المملكة وشعبها، وعلى حسن الاستقبال الذي لقيه خلال زيارته الحالية إلى باكستان وعلى حفاوة الاستقبال في القصر الرئاسي الباكستاني، كما نقل سلام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وتحياتهم وتمنياتهم لباكستان بمزيد من التقدم والازدهار والرفعة. حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، وعدد من كبار المسؤولين الباكستانيين.