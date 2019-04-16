شكرا لقرائتكم خبر عن بلدي الشرقية: إنشاء ديوانية لأهالي «طيبة الدمام» والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس البلدي والذي أقيم أمس الأول بحضور رئيس المجلس وكافة الأعضاء، وشهد الاجتماع عددا من المخرجات التي تهم أهالي حاضرة الدمام، من أبرزها: قرار من المجلس بأغلبية أعضائه بأن تكون فرق صيانة الطرق تابعة لبلدية غرب الدمام بدلاً من وكالة التعمير والمشاريع كتجربة أولى على أن تشمل لاحقاً بلديات الحاضرة، كما أوصى المجلس البلدي بمخاطبة أمانة المنطقة الشرقية لإعادة دراسة الإشارة المرورية الواقعة بالقرب من أحد المجمعات بالدمام. وأكد رئيس المجلس عبدالهادي الشمري الحرص على تفعيل رؤية المجلس بأن يكون قادراً على تحقيق أهدافه وتطلعاته لحاضرة الدمام بالتكامل مع الأمانة عبر التواصل مع المواطنين والجهات ذات العلاقة، منوهاً بأن جميع القرارات والتوصيات التي يصدرها المجلس تتم متابعتها حتى التأكد من تفعيلها على أرض الواقع.
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