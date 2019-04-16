شكرا لقرائتكم خبر عن تصريف مليون و700م3 مياه أمطار إلى الخليج والان نبدء بالتفاصيل

كشفت أمانة المنطقة الشرقية أن كمية الأمطار، التي تم تصريفها من حاضرة الدمام يوم السبت الماضي، بلغت (مليونا وسبعمائة وستة وعشرين ألفا وتسعمائة وخمسين مترا مكعبا)، إلى مياه الخليج العربي، عبر محطات تصريف مياه الأمطار، والبالغ عددها 43 محطة و9 محطات ضخ بالأنفاق، التي عملت بكامل طاقتها التصريفية.

وأوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن الأمانة سخرت عددا من المعدات والآليات، التي شاركت في عملية تصريف مياه الأمطار.

وأضاف: إن غرفة الطوارئ باشرت التعامل مع الخطة، التي أعدتها الأمانة مسبقا للتعامل مع موسم الأمطار، كما باشر المركز البلاغات، التي استقبلها حول بعض تجمعات مياه الأمطار، خاصة في الأماكن غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، بالتنسيق الدائم والمستمر مع كل الإدارات المعنية والبلديات والجهات المعنية الأخرى، وكذلك تم تشغيل المضخات التي تتولى سحب وشفط مياه الأمطار في الأماكن غير المخدومة بشبكات التصريف.