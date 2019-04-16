شكرا لقرائتكم خبر عن تصريف مليون و700م3 مياه أمطار إلى الخليج والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن الأمانة سخرت عددا من المعدات والآليات، التي شاركت في عملية تصريف مياه الأمطار.
وأضاف: إن غرفة الطوارئ باشرت التعامل مع الخطة، التي أعدتها الأمانة مسبقا للتعامل مع موسم الأمطار، كما باشر المركز البلاغات، التي استقبلها حول بعض تجمعات مياه الأمطار، خاصة في الأماكن غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، بالتنسيق الدائم والمستمر مع كل الإدارات المعنية والبلديات والجهات المعنية الأخرى، وكذلك تم تشغيل المضخات التي تتولى سحب وشفط مياه الأمطار في الأماكن غير المخدومة بشبكات التصريف.
كانت هذه تفاصيل خبر تصريف مليون و700م3 مياه أمطار إلى الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.