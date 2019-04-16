شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» يتمكن من انتزاع 1410 ألغام خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الثاني من شهر إبريل 2019م، من انتزاع «44» لغماً مضاداً للأفراد و«1024» لغماً مضاداً للآليات و«69» عبوة ناسفة و«1266» ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه من الألغام «1410» ألغام.

الجدير بالذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع «55180» لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.

من جهة أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,500 كرتون تمر على النازحين والمتضررين في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، واستفاد منها 9,000 فرد، واستفاد 9,000 فرد آخر في مناطق «العشوائي، وكود النمر، وفقم، وصلاح الدين، والجعولة»، في مديريتي البريقة ودار سعد بمحافظة عدن، من 1,500 كرتون تمر قدمها المركز أيضاً.

كما أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس البرنامج التدريبي لمشروع دعم وتشغيل مركز الأطراف الصناعية في محافظة عدن، بهدف تدريب وتأهيل 16 متدربًا يمنيًا على تقنيات صناعة وصيانة الأطراف الصناعية. يذكر أن المشروع الذي انطلق في بداية عام 2019 م يهدف إلى إنتاج وصيانة 600 طرف صناعي للمستفيدين الذين فقدوا أطرافهم نتيجة الألغام العشوائية التي زرعتها الميليشيات الحوثية في اليمن.