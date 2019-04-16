فيديو.. الزعاق يوضح أسباب تفشي صرصور الليل والخنافس

2019-04-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف د. خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أسباب انتشار صرصور الليل والخنافس بشكل كبير في هذا الوقت من العام.

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وقال الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن هناك حشرات لها مواسم معينة، كحشرات الصيف أو حشرات الشتاء، وأخرى لا تأتي إلا في فصل الربيع، وأنواع أخرى تأتي مع هطول الأمطار.

وكانت المملكة قد شهدت خلال الأيام الماضية هجوماً كثيفاً من حشرات صرصور الليل أو ما يُعرف بالجندب الأسود، وخاصة في المدينة المنورة.