تغريدة لترمب كادت تسبب كارثة أثناء إطفاء حريق الكاتدرائية بفرنسا

2019-04-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

كاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن يتسبب في كارثة بعد تعليقه على الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام بفرنسا.

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وقال ترمب، في تغريدة على حسابه الشخصي في “تويتر” “إنه لأمر مروع للغاية رؤية الحريق الهائل في كاتدرائية نوتردام في باريس. ربما يمكن استخدام طائرات رش المياه لإخماد (الحريق). يجب التحرك سريعاً”.

وبعد هذه النصيحة، قال مراسل قناة “فرانس ٢٤”، إن الخبراء في فرنسا ذكروا أن الكاتدرائية ربما تنهار بالكامل لو تم استخدام الطائرات في عملية الإطفاء.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع القناة الحكومية الفرنسية أن استخدام الطائرات في إخماد الحريق يستهلك كمية كبيرة من المياه وتكون قوة دفعها كبيرة جدًا، وبالتالي سوف تتدمر المقتنيات الثمينة والتاريخية وربما الكاتدرائية بالكامل.