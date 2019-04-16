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سقوط حديد رافعة على رأس عامل في جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
تعرَّض مقيم في جدة لإصابات بليغة في الرأس، أمس الاثنين، إثر سقوط حديد من رافعة على رأسه.
وتمكن رجال الهلال الأحمر بجدة من إنقاذ العامل المصاب، حيث تم إيقاف النزيف، وتقديم الإسعافات الأولية، ونُقل إلى أحد المستشفيات الحكومية.
وتعرض العامل للإصابة أثناء قيام إحدى شركات بيع الحديد في شارع حراء بتحميل الحديد عن طريق الرافعة، والتي انقطعت ليسقط الحديد على رأس العامل.
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