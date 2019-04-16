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المجلس العسكري يكشف عن شرط وحيد قبل تسليم البشير للجنائية الدولية

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2019-04-16

المجلس العسكري يكشف عن شرط وحيد قبل تسليم البشير للجنائية الدولية

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشف الفريق جلال الدين شيخ، أحد أعضاء المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عن الحالة الوحيدة التي سيتم فيها تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تريد محاكمته في تهمة الإبادة في دارفور.

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وقال الفريق شيخ، في مؤتمر صحافي في سفارة بلاده لدى إثيوبيا، إن “قرار تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أمر يتخذ من قبل حكومة شعبية منتخبة وليس من قبل المجلس العسكري الانتقالي”.

يذكر أن عمر البشير يخضع لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و 2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و 2008.

وكان المجلس العسكري أعلن في وقت سابق أنه يرفض تسليم البشير أو أي مواطن سوداني آخر.





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