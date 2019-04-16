2019-04-16

صورة نادرة تجمع الملك فيصل مع الملك سلمان و الحسن الثاني

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية للملك فيصل بن عبدالعزيز مع العاهل المغربي الحسن الثاني، وبرفقتهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (أمير الرياض آنذاك).

Advertisements

وأوضحت دارة الملك عبدالعزيز، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن الصورة تعود إلى عام ١٣٨٨هـ / ١٩٦٨م.

وأشارت دارة الملك عبدالعزيز إلى أن الصورة التقطت في حفل عشاء أقيم على شرف العاهل المغربي في الرياض.