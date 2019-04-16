الان تتابع ضبط وإتلاف 500 كيلو من اللحوم المتعفنة قبل تسويقها في مكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365: تمكنت بلدية الشوقية الفرعية، التابعة لأمانة المنطقة المقدسة، اليوم، التعاون مع نقطة تفتيش الشميسي، من ضبط وإتلاف 500 كيلوجرام من اللحوم المتعفنة، بسبب سوء النقل، قبل تسويقها في مكة المكرمة.

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