الان تتابع جامعة شقراء تعلن فتح برنامج ماجستير في المناهج وطرق التدريس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شقراء - الخليج 365:

أعلنت جامعة شقراء عن بدء القبول في برنامج ماجستير المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بالدوادمي، وذلك خلال الفترة من 12 شعبان الى 20 شعبان، وستعلن نتائج القبول 29 شوال، وتبلغ رسوم البرنامج 42 ألف ريال ويشترط للقبول:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودية الجنسية أو على منحة دراسية.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلا على بكالوريوس تربوي أو دبلوم تربوي بعد البكالوريوس لغير التربويين.

أن يجتاز المتقدم أو المتقدمة الاختبار التحريري أو المقابلة الشخصية اللذين يجريهما القسم أو بهما معا.

أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق تدريسهم له في المرحلة الجامعية.

ألا تقل درجة المتقدم أو المتقدمة في اختبار قدرات الجامعيين عن 65%.

تكون المفاضلة بين المتقدمين في التخصصات المتاحة وفقأ للآتي:

أ . يخصص للمعدل التراكمي للبكالوريوس 30%.

ب. يخصص لدرجة اختبار قدرات الجامعيين 40%.

ج- يخصص لدرجة المقابلة الشخصية أو الاختبار أو بهما معا 30%.

الرسوم الدراسية وآلية الدفع

في حال ترشيح المتقدم أو المتقدمة للدراسة يتم إيداع الرسوم المستحقة في حساب عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر ويجب أن يتم إيداع المبلغ من خلال البنك ولا يقبل الإيداع عن طريق الصراف الآلي.

وتدفع الرسوم الدراسية للبرامج وفق الآتي:

1. رسوم القبول: ( 1000 ) ألف ريال غير مستردة.

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2. رسوم الدراسة: (1000) ألف ريال للوحدة الدراسية الواحدة.

3. يجب على الطالب أو الطالبة دفع الرسوم الدراسية كاملة لكل فصل دراسي قبل بداية الفصل حسب التقويم الجامعي المعتمد.

4. في حالة الانسحاب تعاد الرسوم الدراسية للمتقدمين وفق التنظيم الآتي:

أ- تعاد للطالب كامل الرسوم الدراسية في حال عدم فتح البرنامج.

ب- يخصم مبلغ (1000) ألف ريال (رسوم قبول) في حال الانسحاب قبل بداية الفصل الدراسي.

ج- يخصم (25%) من الرسوم الدراسية في حال الانسحاب خلال الأسبوعين الأول والثاني من بداية الفصل الدراسي وفقأ للتقويم الجامعي.

د- يخصم (50%) من الرسوم الدراسية في حال الانسحاب خلال الأسبوعين الثالث والرابع من بداية الفصل الدراسي وفقأ للتقويم الجامعي.

هـ-لا تعاد الرسوم الدراسية في حال الانسحاب بعد مضي الأسبوع الرابع من بداية الفصل الدراسي وفقاً للتقويم الجامعي.

و- في حال تأجيل القبول أو الاعتذار عن الدراسة يدفع الطالب أو الطالبة الرسوم الدراسية للفصل الدراسي المؤجل قبل الموافقة على طلب تأجيله على

أن تحسب له عند دراسته للفصل المؤجل ويراعى في ذلك اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية والقواعد التنفيذية لها في جامعة شقراء.

آلية التقديم على برنامج الماجستير:

1-يكون التقديم عبر بوابه القبول الإلكتروني في موقع جامعة شقراء فقط ولا تقبل آي وسيلة أخرى غير البوابة.

2-تم تعبئة جميع البيانات والنماذج الموضحة على الموقع مع التأكد من صحتها والالتزام بما جاء فيها.

3-طباعة الطلب بعد الانتهاء من تعبئته على البوابة الإلكترونية لتقديمه لمقر القبول المحدد في حالة الترشيح للقبول.

4-قبول الطلب لا يعني بأي حال ضمان ترشح المتقدم أو المتقدمة للدراسة.

5-يتم تحميل جميع الوثائق على ملف بصيغة (PDF) بالطلب ويتضمن الملف ( صورة من الهوية الوطنية وصورة من وثيقة تخرج البكالوريوس وصورة من السجل الأكاديمي للبكالوريوس وصورة من وثيقة الدبلوم العام في التربية لغير التربويين وصورة عن تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريس المتقدم أو المتقدمة في المرحلة الجامعية وصورة على درجة اختبار القدرات العامة للجامعيين (65%) كحد أدنى.