شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مثيرة للغبار وسماء غائمة وسحب رعدية في 5 مناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم (الثلاثاء) رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية) فيما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزءين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.