الفيصل يدشن ملتقى ومعرض تجهيزات الحج ويعلن الفائزين بجائزة التميز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل أمس فعاليات ملتقى ومعرض تجهيزات الحج الأول لعام 1440هـ، والذي نظمه المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، ونائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط، ويستمر حتى غد.

وشهد الأمير خالد الفيصل إطلاق وتوقيع عدد من الشراكات والمبادرات بين المجلس التنسيقي وعدد من الجهات، ومنها توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ممثلا في مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، وذلك لتوفير سندات البيع في مخيمات حجاج الداخل، وكذلك توقيع وثيقة تفاهم وتعاون مع جامعة أم القرى، ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، لتفعيل مبادرة «مخيم الحج الأخضر» في مخيمات حجاج الداخل، واتفاقية ثالثة مع كلية إدارة الأعمال، قسم إدارة الحج والعمرة، للمساهمة في توظيف الكفاءات من خريجي الجامعة، وإفادة قطاع خدمة حجاج الداخل بالخبرات العلمية والعملية، ورابعة وأخيرة مع جمعية «إكرام» لحفظ الطعام، للاستفادة من فائض الأطعمة في مخيمات حجاج الداخل أثناء الموسم.

من جهة أخرى أعلن أمير مكة أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها العاشرة، مؤكدا أن جائزة مكة للتميز لن تتوقف عن التطوير في كل دورة لها.

ولفت أمير منطقة مكة المكرمة، لدى إعلانه في مقر الإمارة بجدة، بحضور نائبه أسماء الفائزين، إلى أن دمج كل جوائز المنطقة تحت مظلة واحدة يأتي لكونها تقدم للمتميزين من الجهات والأفراد في المنطقة.

معرض تجهيزات الحج

200 شركة ومؤسسة من مقدمي الخدمة لحجاج الداخل والخارج ومكاتب الخدمة التابعة لها يستفيدون

200 مطبخ للإعاشة

يهدف إلى رفع المنافسة بين مزودي الخدمات من مختلف المجالات للارتقاء بالخدمات

يجمع المبتكرين لتقديم الأفكار والمنتجات الجديدة في قطاع الحج

يتبنى برنامج «صفقات المبدعين »

خدمات الحج والعمرة:

لجنة تنظيم ومتابعة نقل الحجاج والمعتمرين والمصلين من وإلى المسجد الحرام التابعة للهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج

التميز الإداري:

الهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلة في فرع الهيئة بالمنطقة

التميز العمراني:

شركة جبل عمر للتطوير

التميز الاجتماعي:

الإعلامي ناصر حبتر

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التميز الاقتصادي:

جمرك ميناء جدة الإسلامي

التميز البيئي:

محافظة الجموم

التميز الإنساني:

الدكتور عبدالعزيز محمد بوكر

التميز العلمي والتقني:

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة

التميز الثقافي عن مبادرة (الميقات: ثقافة ونسك):

- مؤسسة حسن عباس شربتلي الخيرية لخدمة المجتمع

- المجموعة الوطنية للاستزراع المائي

- أمانة جدة

- أمانة الطائف

- فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

-الشركة السعودية للكهرباء بالقطاع الغربي.