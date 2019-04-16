«احلم نيوم» تنقل 74 متسابقا إلى مدينة المستقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انطلق المشاركون في مسابقة «احلم نيوم» التي نفذتها مبادرة مسك الزمالة والتدريب بمؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية»، بالشراكة مع مشروع نيوم، باتجاه معالم مدينة المستقبل نيوم، بهدف تعريف المشاركين والمشاركات في المسابقة على معالم نيوم، وتحديدا وادي «طيب اسم» الذي يقع في خليج العقبة، ويبعد عن مركز مقنا 28 كلم، وعن تبوك 253 كلم ويطل على الأراضي المصرية.

ويتميز الوادي بجمال طبيعته واعتدال طقسه، وتضاريسه المتنوعة والجذابة، التي تشمل الجبال المحيطة لجانبي الوادي وجريان العيون وانتشار أشجار النخيل وتميز الشاطئ.

وهدفت الجولة التي نفذتها مؤسسة مسك الخيرية للمتسابقين البالغ عددهم 74 متسابقا إلى زيادة معرفة المتسابقين في نيوم وبحث مشاريعهم التي وعد الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر بتبنيها جميعا، خاصة الثلاثة مشاريع الفائزة بجائزة المسابقة، حيث تسعى «مسك» إلى تمكين الشباب وتحقيق طموحهم والاستثمار بالعقول الشابة.

وأشركت مؤسسة مسك ممثلة بمبادرة الزمالة والتدريب التابعة للمؤسسة 9 آلاف طالب وطالبة في برنامجي الزمالة والتدريب خلال 2017 و2018 وشملت ابتعاث الطلبة إلى أفضل 10 جامعات في العالم، بالإضافة إلى برامج التدريب التعاوني والمهني في أكبر الشركات العالمية، وفي أكتوبر الماضي اختير أبرز 200 طالب للمشاركة في مسابقة «احلم نيوم»، قبل منهم 110 مشاركين ومشاركات شكلوا 17 فريقا في يناير، حتى وصلوا إلى 74 مشاركا ومشاركة يمثلون 12 فريقا في مارس، بينما كانت المرحلة الأخيرة في أبريل الجاري التي اختير أفضل ثلاثة مشاريع.

مسابقة «احلم نيوم»

- انتهت وأعلن فيها عن 3 فرق فائزة بالمراكز الثلاثة الأولى من أصل 12 فريقا

- تتراوح جوائزهم من 50 ألف ريال للمركز الثالث إلى 250 ألف ريال للأول

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أنشطة ثقافية وترفيهية

- السمسمية: فن شعبي غنائي لسكان سواحل تبوك يظهر أسلوب حياتهم البحري

- استعراض بالهجن وسط جلسات خاصة هيئت لهم

الرحلة

- بدأت من منطقة شرما التي تطل على البحر الأحمر

- مرت بمناطق تسكنها حضارات تاريخية قديمة تعود لآلاف السنين

- زاروا «مدائن شعيب» التي تقع في محافظة البدع، وتضم منازل ومعابد منحوتة في الجبال والصخور

- زاروا منطقة عيون موسى التي يصل عددها إلى 12 عينا لمياه كبريتية في منطقة مقنا التي تطل على خليج العقبة

- زاروا شواطئ عدة تحظى بنقاء المياه وجمال الرمال وتنوع التضاريس.