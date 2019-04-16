حرس الحدود ينقذ بحارا أمريكيا تعرض لنزيف معوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

تمكنت سفينة حرس الحدود (فرسان) من إخلاء راكب أمريكي تعرض لنزيف معوي وارتجاف في القلب، من على متن سفينة ركاب سياحية في مياه البحر الأحمر، وهي في طريقها إلى ميناء العقبة قادمة من صلالة.

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وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة تلقى أمس الأول رسالة الكترونية تتضمن وجود حالة مرضية لأحد الركاب من الجنسية الأمريكية، يبلغ من العمر 77 عاما، يعاني من نزيف معوي على متن سفينة الركاب السياحية (SEVEN SEAS NAVIGATOR) ترفع علم جزر باهاماس جنوب ميناء جازان.

وأضاف أنه بعد تحليل المعلومات وتحديد موقع السفينة، وتكليف سفن وزوارق حرس الحدود لتقديم المساعدة اللازمة وإخلاء المريض، بعد تحديد نقطة التقاء بين السفينتين، تواصل مركز التنسيق بجدة عبر الاتصال الفضائي مع مدير طوارئ جدة، وطبيب السفينة لإعطاء النصائح والإرشادات الطبية لحين وصول السفينة لنقطة الالتقاء وإخلاء المريض.

وأشار إلى إخلاء المريض برفقة زوجته، ونقله إلى ميناء جازان، والتنسيق مع الجهات المعنية والوكيل الملاحي للسفينة لإنهاء إجراءات المريض بعد نقل الحالة بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى مستشفى محمد بن ناصر بمنطقة جازان لاستكمال الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة.