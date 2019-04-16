الملك سلمان يبحث مع قائد المركزية الأمريكية مستجدات الأحداث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض أمس، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزي والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد العيسى.

كما حضره من الجانب الأمريكي القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية كريستوفر هينزيل، وملحق الدفاع وكبير العسكريين اللواء هاجلار، وعدد من المسؤولين.