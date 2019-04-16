خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وجمعا من المواطنين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض أمس الأمراء ومفتي عام المملكة والعلماء، وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، والأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن مساعد بن سعود، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والمستشار في الديوان الملكي الأمير الدكتور تركي بن سعود، والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، والأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، والأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والمستشار في الديوان الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، والأمير فهد بن سعد بن عبدالله، والأمير نواف بن سعود بن هذلول، والأمير محمد بن متعب بن ثنيان، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود، والأمير سعود بن عبدالله بن سعود، والأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن مشاري، والأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن ناصر، والأمير فهد بن فيصل بن تركي، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، والأمير سلطان بن عبدالله بن سعود، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد، والأمير خالد بن فيصل بن بندر، والمستشار في الديوان الملكي الأمير عبدالله بن خالد، والأمير محمد بن نايف بن عبدالله، والأمير فيصل بن تركي بن سعد، والأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز.