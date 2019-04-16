ولي العهد ورئيس إندونيسيا يبحثان الدفع بالاستثمارات في التكرير والبتروكيماويات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في مكتبه بالرياض أمس الأول، مع رئيس رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو.

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وتناول الاجتماع العلاقات السعودية الإندونيسية، وأوجه التعاون بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

كما تطرق النقاش لدفع الاستثمارات السعودية في إندونيسيا في مجال التكرير والبتروكيماويات إلى المرحلة التالية.

حضر الاجتماع وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام الثقفي، والوفد الرسمي لرئيس إندونيسيا.