80 دار عرض للسينما و700 شاشة بحلول 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أسدل الستار أمس على «ملتقى سينما بيلد السعودية» الذي أطلقته الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أول أمس، ونظمته جريت مايندز للفعاليات بالتعاون مع عيون المدن واستمر ليومين من المناقشات المتخصصة في تصميم وبناء وتجهيز دور العرض السينمائي بالتقنيات المتقدمة.

وتوقع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدر الزهراني أن يصل عدد دور العرض السينمائي بحلول 2020 إلى 80 دار عرض، تضم ما يزيد على 700 شاشة بمستوى عالمي من التقنيات والتكنولوجيا، مستندة إلى أحدث المواصفات العالمية في هذا المجال.

ونشر حساب الهيئة في موقع «تويتر» تغريدة قال فيها «وضعت هيئة الإعلام المرئي والمسموع خارطة طريق واضحة لتحقيق أهدافها المنتظرة لتصبح السعودية إحدى الدول الرائدة في عالم السينما».

يذكر أن سينما جدة والرياض عرضت 100 فيلم أجنبي وعربي منذ افتتاح دور العرض في المدينتين، إضافة إلى افتتاح عدد من دور العرض في مناطق مختلفة في المملكة. ومن المنتظر افتتاح دور للسينما في المناطق كافة بحلول 2020.

واجتمع في «ملتقى سينما بيلد السعودية» المهتمون بقطاع السينما والمتخصصون الإقليميون ومقدمو الخدمات الدوليون تحت سقف واحد لبحث أفضل الممارسات العالمية لتصميم وبناء وتجهيز دور العرض السينمائي في السعودية، ومناقشة أحدث ما توصلت إليه التقنية في المجال. ويواكب عقد الملتقى تطلعات سعودية لتوفير ما يصل إلى 2500 شاشة عرض سينمائي خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويأتي انعقاد الملتقى في الوقت الذي يتطلع فيه العالم إلى الجهود السعودية عبر القطاعات اجتماعيا وترفيهيا، كما يأتي انعكاسا لأهداف «رؤية 2030» الرامية إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية للحد من الاعتماد على النفط، فيما تقوم بإطلاق فرص واعدة في قطاع السينما لديها. وأعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية، إطلاقها ملتقى «سينما بيلد»، بحضور متحدثين ومتخصصين في صناعة السينما من 30 دولة ليومين من المناقشات المعمقة حول مستقبل قطاع الترفيه في السعودية.

ونظرا للحاجة الماسة لإنشاء منصة لجمع خبراء الترفيه والإنشاءات والتكنولوجيا، انطلق ملتقى سينما بيلد السعودية برعاية الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ليجمع أكثر من 300 مشارك وخبير ومستثمر بقطاع الترفيه بالمملكة العربية السعودية من 30 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 25 شركة عارضة لمدة يومين.

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وناقشت الجلسات التي قادها 25 من المتحدثين الدوليين البارزين وخبراء الصناعة، فرص الاستثمار والتعاون في الأعمال والشراكات المستقبلية والقدرة التنافسية لصناعة السينما من خلال التصميم والتطبيق المبتكر وإعادة تصميم مراكز الترفيه الحالية، مثل مراكز التسوق لتضمين دور السينما.

وقال بدر الزهراني «يشهد قطاع السينما في السعودية نموا ملحوظا وفي الوقت نفسه تعمل الهيئة على تحقيق هدف برنامج جودة الحياة عن طريق افتتاح 45 دار سينما بحلول 2020، مع التركيز على توفير مختلف الفرص الترفيهية للجميع، حيث يمثل قطاع السينما والترفيه بشكل عام إحدى أهم المبادرات في برنامج جودة الحياة 2020».

قطاع الترفيه

2500 دار عرض سينمائي في الأعوام الخمسة المقبلة

130 مليار ريال استثمارات لتطوير

300 شاشة عرض تستعد للتشغيل على مدار السنوات الخمس المقبلة في السعودية

267 مليارا يحتاجها قطاع الترفيه لبناء بنية تحتية مناسبة

18 مليارا الاستثمارات المتوقعة في قطاع الترفيه