وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعلن عن إطلاق مبادرة "الأولوية لهم"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق مبادرة الأولوية لهم ضمن المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها مؤخراً تحت شعار (بناء وتمكين)، وتهدف إلى تيسير المراجعات وإجراء المعاملات اليومية و تخفيف المشقة لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة و هم كبار السن و من لديه إعاقة و المرأة الحامل و مِن لديها طفل رضيع في مختلف الجهات الحكومية وقطاع الخدمات.

وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز صورة المملكة الريادية في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع فئاتهم، وتحسين نمط الحياة المعيشية لهم من خلال تسهيل وتيسير وتذليل التحديات التي قد تواجههم.

كما تؤكد الوزارة على أن الوصول للأثر المتوقع وتحقيق الأهداف المنشودة لهذه المبادرة سوف تتحقق من خلال توحيد الجهود مع القطاعات المعنية و الذي سينعكس على جودة الخدمات المقدمة لنصل جميعا الى مجتمع يسر و شامل للجميع.