اختتام برامج تدريب الطلاب في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها اختتمت تعليم عسير أمس برامج تدريب الطلاب لهذا العام بحضور عدد من القيادات التعليمية. وتضمن الاحتفال عرضا مرئيا لأبرز البرامج التي نفذها قسم البرامج العامة والتدريب، خلال العام الدراسي الحالي، فيما جرى تكريم الإدارات المتعاونة والمدارس المشاركة، وشركاء النجاح في الإدارات الحكومية.



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