السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لوس أنجليس قدمت نجمة البوب الأمريكية مادونا لجمهورها لمحة عن ألبومها القادم. وفي مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على موقع انستجرام برزت فيه النجمة كشخصية غامضة تدعى «مدام إكس» في شخصيات لا تحصى. Advertisements وتصف مادونا الشخصية بأنها عميل سري يسافر حول العالم، وتغير هويتها باستمرار. ووصفت «مدام إكس» بأنها أستاذة جامعية ومدبرة منزل وسجينة وأم ومدرسة و»جاسوسة في بيت الحب». ولم يعلن تاريخ محدد لإصدار الألبوم الجديد، بعد آخر ألبوم صدر لها في 2015.



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كانت هذه تفاصيل خبر مادونا تعلن عن ألبومها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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