سرقة منزلي لاعبين خلال مباراة رسمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تقدم لاعبا ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم، خواكين سانشيز وويليام كارفاليو، ببلاغ عن سرقة منزليهما خلال مباراة فريقهما أمام جاره إشبيلية في بطولة الدوري الإسباني «الليجا» والتي أقيمت السبت الماضي.

وذكرت مصادر في الشرطة الإسبانية أن اللاعبين المذكورين تقدما ببلاغهما أمس الأول، وأفادا من خلاله أن منزليهما تعرضا للسرقة خلال مشاركتهما في مباراة فريقهما أمام إشبيلية.

ولم تذكر الشرطة الإسبانية أي تفاصيل أخرى عن حادث السرقة، كما لم تعلن توصلها إلى هوية الجناة.