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فوجئ عدد كبير من مستخدمي لعبة "بابجي" (PUBG) الشهيرة، بتوقفها بصورة مفاجئة صباح اليوم الثلاثاء 16 أبريل.
وأشارت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية، إلى أن ذلك التوقف يرجع إلى إجراء الإدارة الخاصة بلعبة "بابجي" بعض التحديثات والتعديلات على الخوادم الخاصة باللعبة.
وسيجد مستخدمو اللعبة حول العالم، رسالة تنويه إلى كل مستخدميها بأن اللعبة مغلقة لأعمال الصيانة.
وأوضح الفريق التقني للعبة PUBG، أن اللعبة ستكون متاحة بإصدار جديد بدءًا من الغد الأربعاء 17 أبريل.
ولكن طالَبَ الفريق التقني للعبة بضرورة تحديث التطبيق الخاص بـPUBG قبل يوم 23 أبريل الجاري؛ للحصول على ميزات جديدة.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أبرز تلك الميزات، جاءت على النحو التالي:
- الحصول على صندوق ملابس جديد.
- تحديث أوضاع جديدة، أبرزها البقاء على قيد الحياة لمدة ليلة واحدة أثناء قتال الزومبي.
يشار إلى أن لعبة PUBG حققت، أرقامًا قياسية؛ إذ يلعبها 87 مليون شخص بشكل يومي، ووصل عدد لاعبيها إلى 400 مليون حول العالم، وهي عبارة عن معارك يشارك فيها 100 لاعب من حول العالم عبر شبكة الإنترنت، يكونون في خريطة مملوءة بالأدوات والأسلحة المختلفة، ثم يقاتلون بعضهم البعض حتى يموت الجميع وينجو شخص واحد أو فريق واحد.
وكانت لعبة بابجي قد حصلت في وقت سابق على تحديث بإضافة خريطة لموقع جديد مغطى بالجليد، أطلق عليها اسم فيكيندي؛ مشيرًا إلى أن الخريطة الجديدة تم تطبيقها على نسخة اللعبة المخصصة للهواتف المحمولة، بعد أن أطلقت في أعقاب إصدارها على النسخة المخصصة للحواسب الشخصية ونسخ الهواتف الذكية على نظاميْ "أندرويد" و"آي أو إس".
توقف مفاجئ للعبة "بابجي" الأشهر في العالم.. "مغلقة للصيانة"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-16
فوجئ عدد كبير من مستخدمي لعبة "بابجي" (PUBG) الشهيرة، بتوقفها بصورة مفاجئة صباح اليوم الثلاثاء 16 أبريل.
وأشارت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية، إلى أن ذلك التوقف يرجع إلى إجراء الإدارة الخاصة بلعبة "بابجي" بعض التحديثات والتعديلات على الخوادم الخاصة باللعبة.
وسيجد مستخدمو اللعبة حول العالم، رسالة تنويه إلى كل مستخدميها بأن اللعبة مغلقة لأعمال الصيانة.
وأوضح الفريق التقني للعبة PUBG، أن اللعبة ستكون متاحة بإصدار جديد بدءًا من الغد الأربعاء 17 أبريل.
ولكن طالَبَ الفريق التقني للعبة بضرورة تحديث التطبيق الخاص بـPUBG قبل يوم 23 أبريل الجاري؛ للحصول على ميزات جديدة.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أبرز تلك الميزات، جاءت على النحو التالي:
- الحصول على صندوق ملابس جديد.
- تحديث أوضاع جديدة، أبرزها البقاء على قيد الحياة لمدة ليلة واحدة أثناء قتال الزومبي.
يشار إلى أن لعبة PUBG حققت، أرقامًا قياسية؛ إذ يلعبها 87 مليون شخص بشكل يومي، ووصل عدد لاعبيها إلى 400 مليون حول العالم، وهي عبارة عن معارك يشارك فيها 100 لاعب من حول العالم عبر شبكة الإنترنت، يكونون في خريطة مملوءة بالأدوات والأسلحة المختلفة، ثم يقاتلون بعضهم البعض حتى يموت الجميع وينجو شخص واحد أو فريق واحد.
وكانت لعبة بابجي قد حصلت في وقت سابق على تحديث بإضافة خريطة لموقع جديد مغطى بالجليد، أطلق عليها اسم فيكيندي؛ مشيرًا إلى أن الخريطة الجديدة تم تطبيقها على نسخة اللعبة المخصصة للهواتف المحمولة، بعد أن أطلقت في أعقاب إصدارها على النسخة المخصصة للحواسب الشخصية ونسخ الهواتف الذكية على نظاميْ "أندرويد" و"آي أو إس".
16 إبريل 2019 - 11 شعبان 1440
09:44 AM
يلعبها 87 مليونًا يوميًّا وعدد لاعبيها حول العالم بلغ 400 مليون
فوجئ عدد كبير من مستخدمي لعبة "بابجي" (PUBG) الشهيرة، بتوقفها بصورة مفاجئة صباح اليوم الثلاثاء 16 أبريل.
وأشارت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية، إلى أن ذلك التوقف يرجع إلى إجراء الإدارة الخاصة بلعبة "بابجي" بعض التحديثات والتعديلات على الخوادم الخاصة باللعبة.
وسيجد مستخدمو اللعبة حول العالم، رسالة تنويه إلى كل مستخدميها بأن اللعبة مغلقة لأعمال الصيانة.
وأوضح الفريق التقني للعبة PUBG، أن اللعبة ستكون متاحة بإصدار جديد بدءًا من الغد الأربعاء 17 أبريل.
ولكن طالَبَ الفريق التقني للعبة بضرورة تحديث التطبيق الخاص بـPUBG قبل يوم 23 أبريل الجاري؛ للحصول على ميزات جديدة.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أبرز تلك الميزات، جاءت على النحو التالي:
- الحصول على صندوق ملابس جديد.
- تحديث أوضاع جديدة، أبرزها البقاء على قيد الحياة لمدة ليلة واحدة أثناء قتال الزومبي.
يشار إلى أن لعبة PUBG حققت، أرقامًا قياسية؛ إذ يلعبها 87 مليون شخص بشكل يومي، ووصل عدد لاعبيها إلى 400 مليون حول العالم، وهي عبارة عن معارك يشارك فيها 100 لاعب من حول العالم عبر شبكة الإنترنت، يكونون في خريطة مملوءة بالأدوات والأسلحة المختلفة، ثم يقاتلون بعضهم البعض حتى يموت الجميع وينجو شخص واحد أو فريق واحد.
وكانت لعبة بابجي قد حصلت في وقت سابق على تحديث بإضافة خريطة لموقع جديد مغطى بالجليد، أطلق عليها اسم فيكيندي؛ مشيرًا إلى أن الخريطة الجديدة تم تطبيقها على نسخة اللعبة المخصصة للهواتف المحمولة، بعد أن أطلقت في أعقاب إصدارها على النسخة المخصصة للحواسب الشخصية ونسخ الهواتف الذكية على نظاميْ "أندرويد" و"آي أو إس".
، توقف مفاجئ للعبة "بابجي" الأشهر في العالم.. "مغلقة للصيانة" ،
المصدر : الخليج 365
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