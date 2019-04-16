، "المياه" تتنصل من "مخالفات صهاريج رحيلي جدة": لا علاقة لنا بها ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت تجاوباً مع "الخليج 365" ومطالبات الأهالي برصد الواقع: المحطة نموذجية

أوضحت شركة المياه الوطنية، أن محطة أشياب الرحيلي بشمال جدة صُممت وأُنشئت كمحطة نموذجية، وهي أحدث محطة تعبئة بمحافظة جدة وتخدم أحياء شمال وشمال شرق المحافظة، وتلبي طلبات العملاء من خلال تواصلهم عبر قنوات التواصل المعلنة مع الشركة.

وكشف مدير عام المياه بمحافظة جدة المهندس محمد بن أحمد الزهراني؛ تجاوباً مع ما نشرته "الخليج 365"، عن وجود المخالفات المرورية في عكس اتجاه السير والسرعة داخل الأحياء، إن هذه جوانب ينظّمها ويتابعها المرور وتخضع لقائمة المخالفات المرورية والمتابعة من قِبل إدارة المرور بحكم الاختصاص.

وأضاف: "ما يتعلق بانتشار البناشر المتنقلة وإحداث الضوضاء نتيجة ذلك، فهذه مسألة ليس للمحطة علاقة بها من قريب أو بعيد".

وحول تكسر الأسفلت داخل حي الرحيلي نتيجة الصهاريج، قال "الزهراني"؛ إن في أكثر الطرق ربما تكون هناك أسباب أخرى لا تعود إلى الخدمة التي تقدمها المحطة التي لم يلبث على تشغيلها إلا بضعة أشهر، خاصة أن الطلب على الصهاريج من تلك المحطة محدود جداً لا سيما بعد تحسن إمدادات المياه لأحياء جدة بعد تنفيذ برنامج تحسين ضخ المياه للأحياء الذي استفاد منه أكثر من (80) حياً.

وكان المواطن عبداللطيف الزهراني؛ من سكان حي طيبة- شمالي جدة، قد نقل معاناة السكان من صهاريج المياه، وقال: "منذُ افتتاح محطة شمال جدة الرحيلي، وخروج الصهاريج من داخل الحي، وحدوث ازدحام شديد، يقوم بعض قائدي الصهاريج بعكس اتجاه السير والسرعة داخل الأحياء والوقوف داخلها وحدوث تلوّث من جرّاء العوادم والغبار والأصوات وانتشار سيارات البناشر المتنقلة وإحداث الضوضاء وتكسر في طبقة الأسفلت في أكثر الطرق".

وطالب المواطن الجهات المختصة في أمانة جدة والمرور، بزيارة الموقع ورصد معاناة السكان، مطالباً أمانة جدة بتكليف متعهد صهاريج المياه بإصلاح ما أفسدته الصهاريج من تهتك في طبقة الأسفلت وإعادته كما كان سابقاً.