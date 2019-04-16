الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة في صحة القصيم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بريدة- الخليج 365: أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم عن توفر وظائف على لائحتي المستخدمين وبند الأجور بمسمى سائق – عامل في الجهات التابعة لصحة القصيم. ويشترط قبل التقديم التسجيل في برنامج (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية مع الإحاطة بأن هذا الإعلان يلغي جميع طلبات التوظيف السابقة. Advertisements وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي : http://jobs.qh.gov.sa وذلك اعتبارا من 1440/8/16هـ ولمدة أسبوع.

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