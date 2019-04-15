أمير تبوك يستقبل مديري الشرطة وإدارة المرور بمناسبة تعيينهما بالمنطقة

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، اليوم الاثنين، مدير شرطة المنطقة العميد إبراهيم بن سليمان الزبن، ومدير إدارة مرور المنطقة العميد عبدالله بن عائض بن حويز؛ بمناسبة تعيينهما.

وهنأ أمير المنطقة، في بداية اللقاء، العميدين «الزبن» و«بن حويز» بالثقة الكريمة بهما، متمنيًا لهما التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم المليك والوطن، مؤكدًا الدور الفعّال لرجال الأمن في حفظ الأمن بما يقدم لهم من دعم ورعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

وأكد الأمير فهد بن سلطان، متابعة وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لرجال الأمن، مشيدًا بالإنجازات والأعمال والجهود التي يقومون بها والتي تسهم في الحفاظ على الوطن ومكتسباته، داعيًا بالعون والتوفيق للجميع في تقديم كل ما فيه خير الوطن والمواطن.

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من جانبه، عبر العميدان «الزبن» و«بن حويز» عن سعادتهما البالغة بلقاء أمير المنطقة والاستماع إلى توجيهاته، متمنين من الله التوفيق في خدمة الوطن وأداء الأمانة التي أوكلت إليهما، وذلك بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

كان أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق، اجتمع بوفد من هيئة النقل العام برئاسة المهندس نايف بن عبدالله الجطيلي مدير مشروع دراسة تطوير نظم النقل العام، داخل مدينة تبوك، وبحضور المهندس سليمان بن سعيد الحويطي مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة؛ حيث استعرض المختصون في هيئة النقل العام دراسة نهائية تهدف لتحديد احتياج المدينة واختيار المسارات التي يمكن من خلالها تقديم الفائدة المثلى لسكان المدينة وزوارها من مواطنين ومقيمين للاستفادة القصوى من خدمة النقل العام.

كما تم خلال العرض تقديم النتائج التي آلت إليها الدراسة وآلية تطبيقها على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج.

وتعمل منطقة تبوك وفق استراتيجيات يضع منفذوها في الاعتبار طبيعة المنطقة، اعتدادًا بموقعها في الشمالي الغربي من المملكة بين جبلي حسمى في الغرب وشرورة في الشرق على تقاطع خط طول 26،35 شرقًا و28،32 شمالًا وفي الشرق تقع محافظة تيماء والغرب محافظة حقل والبدع وضباء والوجه وأملج وفي الشمال حالة عمار المنفذ البري الذي يعتبر من أهم المداخل البرية للمملكة وتبلغ مساحتها أكثر من 120400كليلو متر مربع.