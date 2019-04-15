، عمران خان: ولي العهد يذكّرني بالملك فيصل الذي أحبه الشعب الباكستاني ،

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل إمام المسجد الحرام الدكتور عبدالله بن عواد الجهني في إسلام أباد

استقبل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم إمام المسجد الحرام الدكتور عبدالله بن عواد الجهني في إطار برنامج الزيارة الحالية التي يقوم بها إلى جمهورية باكستان.

ورحب عمران خان خلال اللقاء الذي جرى بديوان رئاسة الوزراء في إسلام أباد بإمام المسجد الحرام ووفد المملكة العربية السعودية الذي شارك في مؤتمر رسالة الإسلام، برئاسة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، موضحاً أن الشعب الباكستاني ينظر إلى أئمة الحرمين الشريفين بتقدير واحترام، ويعتبر زيارتهم لباكستان مصدر شرف واعتزاز.

وأثنى على ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ من جهود كبيرة في جمع شمل الأمة الإسلامية وتوحيد صفها لمواجهة التحديات وخطر التطرف والإرهاب وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.

ونوه خان بزيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لجمهورية باكستان والتي حظيت بحب وتقدير من الشعب الباكستاني، موضحاً أن الأمير محمد بن سلمان ذكره بالملك فيصل -رحمه الله-، لأن الشعب الباكستاني كان يحب الملك فيصل حباً كبيراً.

وأشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان أعاد هذا الحب بعمق في قلوب الشعب الباكستاني لما يتحلى به سموه من بعد نظر وسياسة راسخة، فجميع أبناء الشعب الباكستاني يردد كلمة سموه لما قال: أنا سفير باكستان في السعودية.

وقال إنه لمس في شخصية سمو ولي العهد القائد الشاب المحب لدينه ووطنه وشعبه، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تشهد تطوراً سريعاً ومتنامياً في مختلف المجالات، منوهاً بما أمر به سمو ولي العهد في الزيارة الأخيرة لباكستان بالإفراج عن السجناء الباكستانيين المودعين في السجون السعودية، فضلاً عن زيادة أعداد الحجاج، والإعلان عن تنفيذ عدد من المشاريع التنموية.

وفي سياق متصل، تأسف دولة رئيس الوزراء عمران خان على ما يجري للمسلمين حول العالم من اضطهاد وحروب ظالمة ضد الإسلام، مؤكداً أنه آن الأوان للوقوف صفاً واحداً أمام هذه التحديات، وأن نكون على قلب رجل واحد للوقوف في وجه الإرهاب.

وثمن علاقات بلاده مع المملكة العربية السعودية، موضحاً أنها علاقات متينة وعريقة تستمد قوتها من القواسم الدينية والتاريخية المشتركة والاحترام المتبادل، كما أعرب عن تمنياته الطيبة باسم الحكومة والشعب الباكستاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله ـ وللمملكة العربية السعودية حكومة وشعباً.

من جانبه، شكر الشيخ عبدالله الجهني دولة رئيس الوزراء الباكستاني على حسن الاستقبال، موضحاً أن جمهورية باكستان تعتبر مصدر قوة واعتزاز على مستوى العالم الإسلامي، كما أعرب عن تقديره للجهود والخطوات التي اتخذتها الحكومة للتغلب على خطر الإرهاب، معرباً عن تمنياته الطيبة لحكومة وشعب باكستان.

حضر اللقاء وزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ووفد وزارة الشؤون الإسلامية، وعدد من كبار المسؤولين الباكستانيين.