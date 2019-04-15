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أدى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, وجموع المصلين, بعد صلاة عصر اليوم بجامع برزان بمدينة حائل, صلاة الميت على عبدالعزيز بن مضحي الطريفي - رحمه الله - أحد منسوبي الدوريات الأمنية بحائل الذي استشهد نتيجة تعرضه لحادث دهس وهو على رأس العمل في إحدى نقاط التفتيش.
وعقب الصلاة تلقى سموه التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب.
ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وسمو وزير الداخلية لأسرة وذوي الشهيد الطريفي، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم، عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة ولأمير منطقة حائل على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم، سائلين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.
رافق أمير المنطقة مدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد ومديرو القطاعات الأمنية وعدد من المسؤولين.
"أمير حائل" يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب "الطريفي"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-15
أدى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, وجموع المصلين, بعد صلاة عصر اليوم بجامع برزان بمدينة حائل, صلاة الميت على عبدالعزيز بن مضحي الطريفي - رحمه الله - أحد منسوبي الدوريات الأمنية بحائل الذي استشهد نتيجة تعرضه لحادث دهس وهو على رأس العمل في إحدى نقاط التفتيش.
وعقب الصلاة تلقى سموه التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب.
ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وسمو وزير الداخلية لأسرة وذوي الشهيد الطريفي، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم، عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة ولأمير منطقة حائل على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم، سائلين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.
رافق أمير المنطقة مدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد ومديرو القطاعات الأمنية وعدد من المسؤولين.
15 إبريل 2019 - 10 شعبان 1440
08:29 PM
استشهد نتيجة تعرضه لحادث دهس وهو على رأس العمل
أدى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, وجموع المصلين, بعد صلاة عصر اليوم بجامع برزان بمدينة حائل, صلاة الميت على عبدالعزيز بن مضحي الطريفي - رحمه الله - أحد منسوبي الدوريات الأمنية بحائل الذي استشهد نتيجة تعرضه لحادث دهس وهو على رأس العمل في إحدى نقاط التفتيش.
وعقب الصلاة تلقى سموه التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب.
ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وسمو وزير الداخلية لأسرة وذوي الشهيد الطريفي، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم، عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة ولأمير منطقة حائل على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم، سائلين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.
رافق أمير المنطقة مدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد ومديرو القطاعات الأمنية وعدد من المسؤولين.
، "أمير حائل" يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب "الطريفي" ،
المصدر : الخليج 365
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