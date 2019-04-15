محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق غدًا الثلاثاء مباريات الجولة الـ 33 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم. ويستضيف الشعلة صاحب المركز التاسع عشر في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة نظيره المجزل الحادي عشر بـ42 نقطة، ويلتقي نجران السابع برصيد 44 نقطة ضيفه الطائي العاشر بنقطتين أقل، ويستضيف القيصومة السادس عشر في سلم الترتيب برصيد 39 نقطة نظيره الكوكب السابع عشر بـ37 نقطة، ويلتقي النهضة الثامن بـ43 نقطة ضيفه العدالة الرابع بـ49 نقطة، ويستضيف الخليج الثالث برصيد 51 نقطة على ملعبه فريق هجر الثاني عشر بـ42 نقطة. خمس مباريات في انطلاقة الجولة الـ33 من دوري الأولى صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-15 تنطلق غدًا الثلاثاء مباريات الجولة الـ 33 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم. ويستضيف الشعلة صاحب المركز التاسع عشر في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة نظيره المجزل الحادي عشر بـ42 نقطة، ويلتقي نجران السابع برصيد 44 نقطة ضيفه الطائي العاشر بنقطتين أقل، ويستضيف القيصومة السادس عشر في سلم الترتيب برصيد 39 نقطة نظيره الكوكب السابع عشر بـ37 نقطة، ويلتقي النهضة الثامن بـ43 نقطة ضيفه العدالة الرابع بـ49 نقطة، ويستضيف الخليج الثالث برصيد 51 نقطة على ملعبه فريق هجر الثاني عشر بـ42 نقطة. Advertisements 15 إبريل 2019 - 10 شعبان 1440 09:02 PM تنطلق غدًا الثلاثاء مباريات الجولة الـ 33 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم. ويستضيف الشعلة صاحب المركز التاسع عشر في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة نظيره المجزل الحادي عشر بـ42 نقطة، ويلتقي نجران السابع برصيد 44 نقطة ضيفه الطائي العاشر بنقطتين أقل، ويستضيف القيصومة السادس عشر في سلم الترتيب برصيد 39 نقطة نظيره الكوكب السابع عشر بـ37 نقطة، ويلتقي النهضة الثامن بـ43 نقطة ضيفه العدالة الرابع بـ49 نقطة، ويستضيف الخليج الثالث برصيد 51 نقطة على ملعبه فريق هجر الثاني عشر بـ42 نقطة. ، خمس مباريات في انطلاقة الجولة الـ33 من دوري الأولى ،

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