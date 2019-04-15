، انطلاق البرامج التدريبية للاتحاد السعودي للإعلام الرياضي في المنطقة الشرقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - افتتح الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اليوم الاثنين برامجه التدريبية في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، من خلال إقامة برنامجين تدريبيين في مساري الصحافة، والإذاعة والتلفزيون، من أصل 60 برنامجاً تدريبياً موزعة على جميع مناطق المملكة، والتي أعلن عنها الاتحاد وقت سابق، وقد خُصصت للإعلاميين الرياضيين أعضاء الاتحاد وعدد من الطلاب الموهوبين في الإعلام بعدد من الجامعات.

هذا وقدم سليمان أباحسين البرنامج الأول التابع لمسار الصحافة تحت عنوان "الفنون الصحفية"، وهدفت إلى التعريف بالمهارات اللازمة لصناعة مادة صحفية (كتابة الخبر الصحفي، التقرير، التحقيق، وغيرها من أشكال الفنون الصحفية)، إضافة إلى منح المشاركين الفرصة لاكتساب مهارة التعامل مع وسائل الإعلام الجديد وطرق التعبير الصحفي بحرية مسؤولة.

فيما قدم الدكتور بشار الخرشة البرنامج الثاني في مسار الإذاعة والتلفزيون بعنوان "أدوات المراسل الميداني"، والتي تهدف إلى التعريف بأهم المهارات الاحترافية للمراسل الصحفي لتمكينه من تغطية الأحداث ونقلها بكل سرعة ومصداقية للوسائل الإعلامية، وكيفية التعامل مع المادة الصحفية قبل وبعد التصوير، لصناعة مادة جيدة بطرق احترافية لا تشوبها الأخطاء.

وتأتي هذه البرامج التدريبية ضمن خطة الاتحاد لمواكبة النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في القطاع الرياضي على كافة الأصعدة، ولتطوير الكفاءات الإعلامية السعودية للوصول لدرجة عالية من الاحترافية والمهنية، وصقل المواهب الشابة ودعمها لتكون نبراساً وواجهة للإعلام الرياضي السعودي في المستقبل.

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